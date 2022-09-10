Тополя зізнався, чого найбільше боявся на фронті: "Страшне усвідомлення, що ти мусиш займатися цими речами"

Музикант Тарас Тополя нещодавно зі своїми побратимами повернувся з передових позицій до Києва. Однак забути жахи пережиті на війні неможливо.

Лідер гурту "Антитіла" розповів, що було найстрашнішим під час його роботи парамедиком на фронті.

"Найстрашніше на війні - це авіація. Вертоліт, який відпрацьовує НУРСами (некерована реактивна ракета - Ред.) сектор. Але, якщо з того, що безпосередньо ставалося поруч, але, на щастя, не втрапляло по нам, це коли працює танк. У танка швидкість снаряду швидше за швидкість звуку і вибух приходить швидше, ніж долітає звук. Просто в якийсь момент біля тебе, щось вибухає. Якщо ти потрапив у радіус дії, то все, ти навіть не помітиш - хоп і зникаєш" - розповів Тополя в інтерв'ю Григорію Решетнику.

Тарас Тополя з Ярославом Пілунським / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист разом зі своїм батальйоном неодноразово бачив такі історії. Окрім цього, розповів Тарас, йому разом з побратимами довелося готуватися до хімічної атаки і очікування цього моменти вселяло неабиякий страх.

"Ми закупили костюми хімзахисту на весь батальйон, протигази, фільтри, атропін, антидот. Взагалі було страшне усвідомлення, що ти мусиш, якогось хріна, у 21 столітті у центрі Європи займатися цими речами. Що тут сказати, часи такі страшні", - сказав музикант.

Нагадаємо, нещодавно мама Кузьми Скрябіна висловила свою підтримку Тарасу Тополі та поставила його у приклад іншим чоловікам.

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