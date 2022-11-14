Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Товариш Олега Винника розповів, що співак має серйозні проблеми зі здоров'ям

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1666
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Товариш Олега Винника розповів, що співак має серйозні проблеми зі здоров'ям

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Близький товариш артиста також розповів, де нині перебуває Винник.

Популярний український співак Олег Винник ще минулого року зник з радарів шоубізнесу. Як почалася повномасштабна війна, артист не робив гучних заяв.

Як розповів близький товариш музиканта, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач, Винник нині перебуває у Берліні. За кордоном виконавець лікується. Проблеми зі здоров'ям у співака почалися ще до початку повномасштабної війни.

"Так, справді в Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала", - розповів товариш музиканта "Фактам".

Олег Винник і протоієрей Віталій Трач / ©
Олег Винник і протоієрей Віталій Трач

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, Винник допомагає Україні, хоча й не афішує це. Артист заснував благодійний фонд "Вовчиця", завдяки якому купує автівки для українських захисників.

"Звісно, ззовні було зрозуміло, що людина хворіє. Але попри це, артист дуже сильний духом, прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення. Вірю, що Матінка Божа Олега не залишить, і вже зовсім скоро після нашої перемоги він знову радуватиме нас своїми хітами", - зазначив протоієрей Віталій Трач.

Нагадаємо, раніше адвокатка Винника підтверджувала ТСН.ua інформацію, що артист дійсно перебуває у Німеччині на лікуванні. Вона також розповідала, як музикант з-за кордону допомагає Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація