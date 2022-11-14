Товариш Олега Винника розповів, що співак має серйозні проблеми зі здоров'ям

Популярний український співак Олег Винник ще минулого року зник з радарів шоубізнесу. Як почалася повномасштабна війна, артист не робив гучних заяв.

Як розповів близький товариш музиканта, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач, Винник нині перебуває у Берліні. За кордоном виконавець лікується. Проблеми зі здоров'ям у співака почалися ще до початку повномасштабної війни.

"Так, справді в Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала", - розповів товариш музиканта "Фактам".

Олег Винник і протоієрей Віталій Трач

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, Винник допомагає Україні, хоча й не афішує це. Артист заснував благодійний фонд "Вовчиця", завдяки якому купує автівки для українських захисників.

"Звісно, ззовні було зрозуміло, що людина хворіє. Але попри це, артист дуже сильний духом, прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення. Вірю, що Матінка Божа Олега не залишить, і вже зовсім скоро після нашої перемоги він знову радуватиме нас своїми хітами", - зазначив протоієрей Віталій Трач.

Нагадаємо, раніше адвокатка Винника підтверджувала ТСН.ua інформацію, що артист дійсно перебуває у Німеччині на лікуванні. Вона також розповідала, як музикант з-за кордону допомагає Україні.

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