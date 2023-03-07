Товариш Остапчука розповів про його розлучення з Горняк та про нові стосунки з 22-річною дівчиною

Приятель українського ведучого Володимира Остапчука, відомий блогер Кирило Скачков, прокоментував розлучення шоумена з нотаріусинею Христиною Горняк.

У програмі ЖВЛ блогер розповів, що розірвати стосунки з другою дружиною шоумену було нелегко. Тим більше вони не просто зустрічалися, а були одружені та мали сімейні плани.

Володимир Остапчук з ексдружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Точно нелегко йому було, як будь-якій людині, яка закінчила стосунки. Тим паче, це не просто стосунки, а сімейне життя. Достатньо важко через це проходити", - наголосив Кирило.

Тим не менш, Володимир недовго сумував на самоті, а закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Як зазначив блогер, Остапчук з новою обраницею дійсно чудова пара, і він бажає їм лише щастя.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я знайомий із новою обраницею. Вони завжди милі. Я радий за Вову, як за свого друга. Я радий за його обраницю, як за свою подругу, і бажаю їм щастя. У Вови гарний смак", - зазначив Кирило.

Поїли і задонатили: як пройшов благодійний захід із зірковими офіціантами

Нагадаємо, нещодавно Володимир та Катерина підігріли чутки, що одружилися. Вони опублікували фото, де був зображений документ-сервіс "Готово". Зокрема, там можна швидко оформити шлюб. Нещодавно ж Катя натякнула, що вони дійсно одружилися. Вона почала називати Володимира чоловіком, хоча до цього говорила "хлопець".

Читайте також: