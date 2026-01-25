Товариш Винника розкрив правду про його здоров’я і чому зірка не зміг служити: "Лице було перекошене"

Роман Недзельський, Олег Винник

Реклама

Музикант і військовослужбовець Роман Недзельський несподівано поділився особистими деталями про стан здоров’я співака Олега Винника, його життя за кордоном та спроби долучитися до лав ЗСУ.

За словами Романа, його зірковий товариш не лише допомагав українським військовим від перших днів повномасштабної війни, а й серйозно постраждав через хейт. Недзельський розповів, що Винник особисто передавав допомогу його батальйону з Німеччини. Однак публічна критика сильно вдарила по його здоров’ю. Військовослужбовець стверджує, що Винник пережив два інсульти.

«Від початку війни він один із перших допомагав нашому батальйону. Дуже людям заважає те, що хтось блищить. Олег — самодостатній, я двічі був у нього у Німеччині: їздив забирав машини й ми з ним бачилися. Він дуже важко пережив цей хейт. Олег отримав один інсульт, потім другий. Я потім до нього приїхав, аби він записав звернення до меценатів, а у нього лице було перекошене. Не хотів, щоб люди його таким бачили. І він відновився за пів року», — розповів Недзельський в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Реклама

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Також Роман розповів, що Винник серйозно розглядав можливість служби в ЗСУ. Йому навіть пропонували долучитися до «Культурного десанту», де вже служать відомі артисти. Втім, за словами військового, у ЗСУ зрештою відмовилися від цієї ідеї через токсичний інформаційний фон навколо співака.

«Ще рік тому пропонував забрати до нас. У нас є „Культурний десант“ при Міністерстві оборони, і там усі артисти, які служать і можуть виїжджати. Це і „Бумбокс“, „Танок на Майдані Конго“, Женя Галич. Вони збирають гроші на концертах за кордоном. Я сказав Олегу: „Я тебе заберу, мобілізуємо, будеш військовим“. І він так подумав і сказав: „Це буде прикольно. Я готовий одягнути форму“. Ну коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони мені сказали: „Уже стільки негативу на нього вилито, що для нас це токсично. Сказали кого завгодно, тільки не Олега“», — поділився музикант.

Нагадаємо, нещодавно музичний продюсер Роман Черенов, більш відомий як Morphom, повідомив про виїзд за кордон під час війни. Зірковий музикант зізнався, як і коли йому це вдалося та де він зараз живе.