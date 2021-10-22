Трагедії під час знімань фільмів: від вбивства Болдвіном до падіння вертольота на Моррова

Трагедії під час знімань фільмів: від вбивства Болдвіном до падіння вертольота на Моррова

Немало акторів загинули просто під час знімань.

Голлівуд і весь світ сколихнула новина про те, що американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс під час знімань фільму "Іржа".

Також на знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch постраждав режисер Джоел Соуза. Чоловік перебуває в лікарні.

Попри те, що акторська діяльність далеко не найекстремальніша професія в світі, зірки кінематографа нерідко помирають просто на майданчику. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про акторів, які померли під час знімань.

Брендон Лі

Брендон Лі / Associated Press

Син легендарного актора і майстра бойових мистецтв Брюса Лі – Брендон – трагічно помер від пострілу, який повинен був бути холостим. Інцидент стався 31 березня 1993 року під час знімань у стрічці "Ворон", де Лі-молодший грав рок-музиканта. Стріляв з револьвера 44 калібру актор Майкл Массі, який грав одного з лиходіїв. Застряглу в стволі заглушку не помітили члени знімальної групи і вона вилетіла під час пострілу холостим патроном. У результаті вона пробила живіт Брендона Лі і застрягла в хребті, спричинивши обширний крововилив. Актор помер у той же день, за 12 годин після вистрілу, у віці 28 років. Смерть визнали нещасним випадком.

Загалом, на зніманнях "Ворона", крім смерті Лі, коїлося щось жахливе. Так, один з акторів отримав важкі опіки, інший серйозно поранив руку, а журналіст, який писав про фільм, потрапив в автомобільну катастрофу.

Вік Морров

Вік Морров / Associated Press

Американський актор та режисер Вік Морров трагічно загинув 23 липня 1982 року на знімальному майданчику "Сутінкової зони". Інцидент стався під час знімань епізоду війни у В'єтнамі, де герой разом з двома дітьми ховався від американського вертольота. Втім, внаслідок вибуху піротехніки неочікувано відірвався хвіст гвинтокрила, через що пілот не впорався з керуванням. Вертоліт впав, убивши 53-річного Моррова і двох акторів-дітей.

Фото з місця трагедії / Associated Press

Як виявилося згодом, загиблі діти працювали нелегально. Тому трагедія привела до тривалого судового розгляду. Творців серіалу, включаючи Стівена Спілберга, викликали до суду за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Однак, потім звинувачення були зняті.

Джон-Ерік Гексам

Джон-Ерік Гексам / Getty Images

26-річний Джон-Ерік Гексам загинув 12 жовтня 1984 року під час роботи над серіалом "Факт, що приховується". Під час однієї зі сцен актор жартома приставив до скроні пістолет, заряджений холостими кулями, і натиснув на курок. Холостий патрон, який був покритий металом, пошкодив череп зірки і спричинив крововилив. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але марно. Батьки Гексама пожертвували його органи пацієнтам, що потребують трансплантації.

Стів Ірвін

Стів Ірвін / Getty Images

Відомий австралійський натураліст, актор та журналіст Стів Ірвін помер 4 вересня 2006 року. Зірка неодноразово ризикував своїм життям, зокрема, знімаючись у серіалі "Мисливець на крокодилів" зі своєю дружиною Террі, який і приніс йому популярність. Втім, під час роботи над документальним серіалом "Смертельно небезпечні істоти океану" Ірвін пірнув з аквалангом під воду, щоб зняти скатів біля Великого Бар'єрного рифа. Стів отримав смертельний удар ската-хвостокола в область серця. Цей момент зафільмував оператор.

Джон Ріттер

Джон Ріттер / Getty Images

Зірка фільмів "Важка дитина" і "Поганий Санта" Джон Ріттер пішов з життя у віці 55 років 11 вересня 2003-го. Знаменитості стало зле під час знімань серіалу "8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка". Актор поскаржився на біль в грудях та знепритомнів. Актора швидко доставили до лікарні, де він помер того ж дня від диссекції аорти. Згодом з'ясувалося, що причиною смерті стала недбалість лікарів, які поставили акторові з вродженим пороком серця неправильний діагноз.

Джей Пікетт

Джей Пікетт / Getty Images

30 липня цього року на знімальному майданчику помер американський актор, відомий за грою у серіалах "Декстер" та "Дні нашого життя", Джей Пікетт. 60-річний знаменитість пішов з життя під час роботи над своїм майбутнім фільмом "Долина скарбів". Трагедія сталася, коли актор сидів на коні та готувався до знімання сцени. Колеги одразу викликали "швидку", але врятувати його, на жаль, не вдалося. У Джея стався серцевий напад.

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