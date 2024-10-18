Трагічна смерть Ліама Пейна з One Direction: ЗМІ шокували фото з кімнати готелю, звідки випав співак

У Мережі з'явилися нові подробиці трагічної загибелі ексучасника гурту One Direction, співака Ліама Пейна.

Зокрема, журналісти з видання Daily Mail оприлюднили низку фото з готельного номеру 31-річного артиста в Буенос-Айресі, де він перебував напередодні смерті. Так, на зображеннях видно повністю розбитий екран телевізора та білий порошок з фольгою й іншими підручними засобами на столі. Слідство встановило, що речовина є медичним засобом для лікування епілепсії, мимовільних м'язових спазмів і панічних розладів.

Ба більше, іноземні ЗМІ стверджують, що незадовго до смерті у правоохоронні органи надійшла скарга від чоловіка, який повідомив про "агресивного чоловіка з підозрою на алкогольне чи наркотичне сп'яніння, який трощив свою кімнату" в аргентинському готелі. Тож, це лише підтверджує чутки про нестабільний психічний стан Ліама.

Зазначимо, про трагічну загибель музиканта стало відомо ввечері 16 жовтня. Тіло Ліама Пейна без ознак життя було знайдено біля готелю, куди він заселився на початку жовтня. Поліція констатувала смерть внаслідок несумісних з життям травм, отриманих від падіння з третього поверху балкону його номеру. Справу продовжують розслідувати.

Нагадаємо, нещодавно колишню наречену боксера Володимира Кличка запідозрили у поверненні до зловживання наркотиками. Подейкували, що знаменитість примусово відправили на лікування до реабілітаційного центру. Але сам спортсмен доволі неоднозначно відреагував на такі новини.

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