Трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила знімком, на якому повністю оголилася

Знаменитість показала еротичне фото.

Відома американська трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила відвертим знімком.

Так, у фотоблогу 49-річна знаменитість опублікувала чорно-білу світлину, на якому еротично позувала повністю оголена, лежачи на тканині. Зірка випнула сідниці та засвітила груди.

У дописі Лаверна поділилася, що знімок архівний. Цей фотосет вона влаштувала 6 років тому.

"Знімок, який я зробила 2015 року. Я забула, як сильно мені подобається це фото, яке зробив Норман Жан Рой", – поділилася вона.

Зі свого боку, шанувальники не стримали емоцій та написали в коментарях низку компліментів.

Вау! Неймовірна

Приголомшливе фото і ти

Дівчина-вогонь

Нагадаємо, раніше трансгендерка Лаверна Кокс спокусливо покрутила стегнами у шкіряному спідньому. Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання