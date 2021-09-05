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Трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила знімком, на якому повністю оголилася

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Трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила знімком, на якому повністю оголилася

Associated Press

Знаменитість показала еротичне фото.

Відома американська трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила відвертим знімком.

Так, у фотоблогу 49-річна знаменитість опублікувала чорно-білу світлину, на якому еротично позувала повністю оголена, лежачи на тканині. Зірка випнула сідниці та засвітила груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У дописі Лаверна поділилася, що знімок архівний. Цей фотосет вона влаштувала 6 років тому.

"Знімок, який я зробила 2015 року. Я забула, як сильно мені подобається це фото, яке зробив Норман Жан Рой", – поділилася вона.

Зі свого боку, шанувальники не стримали емоцій та написали в коментарях низку компліментів.

  • Вау! Неймовірна
  • Приголомшливе фото і ти
  • Дівчина-вогонь

Нагадаємо, раніше трансгендерка Лаверна Кокс спокусливо покрутила стегнами у шкіряному спідньому. Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру.

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