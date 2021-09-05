Трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила знімком, на якому повністю оголилася

Знаменитість показала еротичне фото.
Відома американська трансгендерна акторка Лаверна Кокс приголомшила відвертим знімком.
Так, у фотоблогу 49-річна знаменитість опублікувала чорно-білу світлину, на якому еротично позувала повністю оголена, лежачи на тканині. Зірка випнула сідниці та засвітила груди.
У дописі Лаверна поділилася, що знімок архівний. Цей фотосет вона влаштувала 6 років тому.
"Знімок, який я зробила 2015 року. Я забула, як сильно мені подобається це фото, яке зробив Норман Жан Рой", – поділилася вона.
Зі свого боку, шанувальники не стримали емоцій та написали в коментарях низку компліментів.
- Вау! Неймовірна
- Приголомшливе фото і ти
- Дівчина-вогонь
Нагадаємо, раніше трансгендерка Лаверна Кокс спокусливо покрутила стегнами у шкіряному спідньому. Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру.