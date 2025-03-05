Трансгендерна донька Ілона Маска іронічно відреагувала на народження в батька 14-ї дитини

Виявилося, цю новину Вів'єн дізналася з соцмереж, і це трапляється вже не вперше.

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска іронічно відреагувала на те, що в її батька народилася 14-та дитина.

Вів'єн Джена Вілсон поділилася, що новини дізналася з соцмереж. Утім, вона говорить, що подібне трапляється далеко не вперше. Коли письменниця Ешлі Сент Клер оголосила, що народила від Маска, то за словами Вів'єн, це вже вшосте, коли доводиться дізнаватися про народження братів та сестер з Мережі.

"Якби я отримував п'ять центів за кожен раз, коли дізналася, що у мене з'явився новий зведений брат чи сестра в Мережі, у мене було б кілька п'ятицентових монет — що не так вже й багато, але дивно, що це сталося шість разів поспіль", - іронічно написала Вів'єн.

Допис трансгендерної доньки Ілона Маска

Однак донька Ілона Маска швидко відредагувала допис. Річ у тім, що вже незабаром після зізнання Ешлі Сент Клер, директорка Шівон Зіліс оголосила, що народила мільярдеру сина. Ця дитина для Маска стала 14-ю. Тож, Вів'єн Джена Вілсон додала, що вже всьоме дізналася про поповнення в родині батька з Мережі.

Зазначимо, Вів'єн Джена Вілсон – донька Ілона Маска від першої дружини, яка в минулому була сином Ксав'є. 2022 року дівчина здійснила трансгендерний перехід. Після цього в Вів'єн категорично зіпсувалися стосунки з батьком. Дівчина відмовилася від його прізвища та припинила з ним спілкуватися

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