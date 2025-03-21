Трансгендерна донька Ілона Маска публічно принизила батька, якого відреклася: "Мені до дупи"

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска зробила заяву про свого скандального батька.

Вів'єн Джена Вілсон відверто зізналася, що не спілкується з батьком від 2020 року й дуже цьому задоволена. Все тому, що одіозний батько публічно не визнає дівчину через її трансгендерний перехід. Тим часом Вілсон вважає, що її батько Маск занадто інфантильний. І за свої їдкі висловлювання в його бік Вів'єн зовсім не соромно. Вона пояснює, що не боїться статків і можливих погроз з боку Маска. Натомість планує жити вільно, не зраджуючи собі.

"Він жалюгідний інфантильний чоловік. Чому я маю його боятися? Ой, у нього так багато влади. Ні, ні, ні. Мені до дупи! Чому я маю боятися цього чоловіка? Тому що він багатий? О ні, я тремчу. Ох, я мої ноги тремтять. Мені начхати, скільки в когось грошей. Мені справді начхати. Він володіє Twitter. Гаразд. Вітаю. Я не спілкувався з ним із 2020 року. Це було майже півдесятка років тому. Слава Богу", - розповіла Вів'єн для Teen Vogue.

Ілон Маск і його трансгендерна донька / Фото: Associated Press

Також 20-річна дівчина прокоментувала появу восьмеро дітей у Ілона після розлучення з її матір'ю Джастін Вілсон. Так, з того часу у мільярдера з'явилося чимало нащадків ще від трьох жінок. Вів'єн говорить, що не зважає на них й дізнається про зведених братів і сестер, як і всі решта – через ЗМІ чи соцмережі.

"Ну, особисто у мене їх четверо... У мене четверо братів і сестер. Я найстарша з усіх. І на цьому ми ставимо крапку. Я відверто не знаю, скільки в мене братів і сестер, якщо брати до уваги зведених. Це просто як цікавий факт. Я дізналася про Шівон Зіліс (одну з обраниць Маска, яка народила йому чотирьох дітей – прим. ред.) тоді ж, коли й усі інші. До цього я й гадки не мала, хто вона", - пояснила Вів'єн.

Нагадаємо, нещодавно Вів'єн Вілсон розкрила шокувальну таємницю батька та як він її стать обирав під час ЕКЗ.

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