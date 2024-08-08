Трансгендерна донька Ілона Маска рознесла батька і назвала його "брехуном" і "зрадником"

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска рознесла батька і назвала його "брехуном" і "зрадником".

Чорна кішка між ними пробігла після того, як Вів'єн Джена Вілсон здійснила трансгендерний перехід. Ілон Маск почав говорити образливі речі в бік доньки. Зокрема, він заявив, що його обманом змусили підписати документи з дозволом на зміну статі. Ба більше, Маск оголосив, що "втратив свою дитину".

Трансгендерна донька Ілона Маска

Відповідь від Вів'єн не забарилася. Вона у соцмережі Threads заявила, що її батько – "брехун" і "зрадник". Зокрема, донька Маска зазначила, що він бреше про неї, про інших своїх дітей. Окрім того, вона заявила, що винахідник взагалі не сім'янин. На її думку, Маск намагається відновити імідж "турботливого батька" в медіа, однак Вів'єн не підпустить його близько до себе.

"Слухай, я не знаю, чи ти справді в це віриш, чи ти живеш у своїй власній оманливій країні фантазій, і, відверто кажучи, мені байдуже. Мені здається, що ти намагаєшся відновити імідж свого бренду як "турботливий батько", якого я не підпущу до себе. Ти просто не припиняєш брехати про мене. Ти — не сім'янин. Ти бісів зрадник, який не може припинити брехати про власних дітей", — написала донька винахідника.

Допис трансгендерної доньки Ілона Маска

Також Вів'єн Джена Вілсон поставила під сумнів бажання Ілона Маска врятувати клімат планети. Донька винахідника переконана, що все, що він робить — це лише з власної вигоди. Ба більше, доньку Маска обурює, що суспільство повірило йому та його ідеям.

"Ти не "рятуєш планету", тобі начхати на зміну клімату, і ти брешеш про багатопланетну цивілізацію як для виправдання, так і тому, що хочеш мати вигляд, як генеральний директор з "Перший гравець, приготуйся". Ти розчарував мене в тому, наскільки ми довірливі як вид, тому що люди чомусь продовжують вірити тобі з причин, які я не можу зрозуміти", — написала Вів'єн.

Допис трансгендерної доньки Ілона Маска

Зазначимо, Вів'єн Джена Вілсон – трансгендерна донька Ілона Маска, яка в минулому була Ксав'є Олександром Маском. 2022 року вона змінила стать, а також публічно відмовилася від прізвища батька.

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