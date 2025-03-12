Трансгендерна донька Ілона Маска видала шокувальну таємницю її народження і жорстко рознесла батька

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска розкритикувала батька та видала шокувальну таємницю її народження.

Вів'єн Джена Вілсон, яка здійснила трансгендерний перехід, з'явилася на світ, коли підприємець був у шлюбі з першою дружиною Джастін Вілсон. Донька Маска народилася за допомогою штучного запліднення (ЕКЗ). У дописі в Threads Вів'єн шокувала зізнанням, що батьки обрали, щоб вона була хлопчиком. Обурена донька Маска назвала її стать від народження "товаром, який купували і оплачували".

За словами Вів'єн, вона з цим категорично не згодна. Тож дівчина демонструвала свій протест. Зрештою Вів'єн, яка від народження була Ксав'є, здійснила трансгендерний перехід. Наостанок дівчина обурилася, чому вибір статі під час ЕКЗ взагалі є законним.

Допис Вів'єн Джени Вілсон

"Моя призначена від народження стать була товаром, який купували й оплачували. Тому, коли я була жіночною в дитинстві, а потім виявилася трансгендерною, я йшла проти проданого продукту. Це очікування мужності, проти якого мені довелося повставати все своє життя, було грошовою угодою. Грошовою угодою. Якого біса це взагалі законно?!" – обурилася Вів'єн.

Зазначимо, вибір статі дитини під час штучного запліднення є дійсно можливим. Утім, з морально-етичних міркувань ця медична практика є суперечливою і заборонена практично у всьому світі, окрім США та Мексики.

Нагадаємо, нещодавно трансгендерна донька Ілона Маска прокоментувала народження в батька 14-ї дитини. Вів'єн з іронією на це відреагувала.

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