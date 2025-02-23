Трансгендерну зірку "Ейфорії" після нового указу Трампа знову визнали чоловіком

Американська акторка та модель Гантер Шефер, яка зіграла роль Джулс у серіалі "Ейфорія", отримала новий паспорт.

До слова, артистка є трансгендерною. Ще у підлітковому віці знаменитість пройшла гормональну терапію та відтоді в документах вказується, що вона – жінка. Однак Шефер загубила свій паспорт та вимушена була отримувати новий, в якому її знову записали чоловіком.

Сталося це через нову політику президента США Дональда Трампа. Річ у тім, що після інавгурації політик підписав ряд указів, серед яких був і той, де йшлося, що в Америці визнають лише дві статі – чоловіка та жіноча від народження.

Гантер Шефер / Фото: Associated Press

Сама ж Гантер Шефер вже прокоментувала її нові документи, де вказали чоловічу стать. Артистка зазначила, що трансгендери завжди існували, і літера в паспорті нічого не змінить. Акторка наголосила, що чоловіча стать в її документах не вплине на її ставлення та відчутті себе, а лиш трішки ускладнить життя. Наостанок Шефер послала куди подалі новий уряд США.

"Я хочу сказати, що мені наплювати, що в моєму паспорті поставили літеру "ч". Це насправді нічого не змінює ані в мені, ані в моєму відчутті себе, але робить життя трохи складнішим. Трансгендери прекрасні. Ми ніколи не припинимо існувати, і літера в паспорті цього не змінить. І до біса цю адміністрацію", - обурилася акторка в соцмережах.

Гантер Шефер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес обурювалася політикою Трампа. Річ у тім, що новообраний президент США виступає проти нелегальних мігрантів та підписав відповідний указ про їхню депортацію. Гомес записувала сльозливе відео, де підтримувала мексиканців, на яких чекає повернення додому, де панує бідність та насильство. Щоправда, артистці за такі ролики з критикою політики Трампа почали погрожувати депортацією.

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