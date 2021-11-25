Травесті-діва Монро показала, який вигляд мала 20 років тому, коли була чоловіком

Травесті-діва Монро показала, який вигляд мала 20 років тому, коли була чоловіком

Артистка поділилася архівними світлинами.

Відома українська травесті-діва Монро поділилася своїми архівними світлинами та пригадала минуле.

Так, у програмі "Неймовірна правда про зірок" азнаменитість поділилася фотографією зі свого першого виступу в образі травесті. Як пригадує Монро, це був вересень 1999 року. Вона тривалий час нікому не показувала зображення, бо вважала, що "має там страшненький вигляд". Водночас, зізналася артистка, саме тоді вона знайшла себе.

Попри тягу до сцени, мама зірки переконала її, що треба вступати до пристойного вишу. Так Монро закінчила магістратуру хімії високомолекулярних з'єднань.

Ввечері артистка давала концерти, вдень навчалася у виші. Травесті поділилася фотографією, яка була у неї на студентському квитку. На цьому фото Монро описує свою зовнішність як "активної лесбійки".

"Зі мною чоловіки знайомилися. Машини зупинялися", - пригадала Монро.

Щоправда, в університеті її знали не за сценічним ім'ям, а як Олександра Федяєва. За словами Монро, вона закічнувала виступати о 3, 4 ранку, а о 8.20 вже йшла на пари.

Однокурсники та викладачі бачили залишки косметики на обличчі тоді ще Олександра, але, жоден не поставив некоректне запитання і жодного разу ніхто не булив артистку, за що вона дуже вдячна і з теплотою згадує студентські часи.

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