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Травесті-діва Монро розповіла, що Остапчук після розлучення закрутив новий роман

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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93
Час на прочитання
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Травесті-діва Монро розповіла, що Остапчук після розлучення закрутив новий роман

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Пильні користувачі розсекретили дівчину, яка стала новою обраницею шоумена.

Телеведучий Володимир Остапчук після ймовірного розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк недовго сумував на самоті.

Відома українська травесті-діва Монро у своєму Telegram-каналі розповіла, що шоумен вже встиг закрутити новий роман.

"А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в Instagram. Вона і йому допомагала повернути акаунт", - написала Монро.

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Та не лише вона розповіла про зміни в особистому житті Остапчука. Пильні юзери розсекретили ймовірну обраницю шоумена. Нею стала журналістка Катерина Полтавська. До слова, Вони разом публікують однакові фото у соцмережах з одних і тих самих локацій. Катя тим часом підтвердила, що більше не самотня.

@y_tymoshenko В етері випадкова рубрика «Світське життя з Юлією Тимошенко» #остапчук #воваостапчук #горняк #розлучення #розслідування #тікток #україна ♬ Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr - Tsezy

Однак, ані Володимир, ані Катерина не дають жодних коментарів щодо того, чи дійсно є між ними романтичні стосунки.

Так само Остапчук не коментує, що трапилося між ними з Христиною Горняк. Подейкують, що пара вже давно не разом та навіть офіційно розлучилася. Володимир та Христина хоч і не коментують розлучення, та своєю поведінкою натякають, що дійсно їхні шляхи розійшлися.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / ©
Володимир Остапчук та Христина Горняк

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Дата публікації
Перегляди
93
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