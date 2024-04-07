Травесті-діва Монро розсекретила, скільки заробляє під час війни та що їй приносить дохід

Українська блогерка Монро відверто розповіла про свої доходи та витрати під час повномасштабної війни в Україні.

Зірка Мережі в інтерв'ю Oboz.ua поділилася, що її заробіток значно зменшився. Зокрема, до повномасштабної війни Монро проводила різні корпоративи та активно вела блог. Нині запрошень вести свята стало набагато менше. Тож, основний заробіток для блогерки – це YouTube-канал. Як говорить Монро, блог їй приносить незначний дохід, але цього вистачає на комуналку, догляд за кішками і різні забаганки.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"З початку повномасштабної війни основним моїм заробітком став YouTube-канал. Я рада, що вісім років тому почала активно опубліковувати відео. І, до речі, спочатку заробляла на місяць доларів 20. А на 100 доларів вийшла, мабуть, років через чотири. Це розповідаю для того, щоб пояснити, що одразу стільки, як хтось мріє, не заробиш. А нині мені вистачає заробітку в Інтернеті на комуналку, на моїх кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але все відносно – мені достатньо", - поділилась зірка Мережі.

Монро також додала, що вести блог – це здається легкою робою, утім насправді це не так. Як говорить блогерка, потрібно постійно знімати контент та публікувати відео за певними правилами. Це теж відіймає сили та енергію.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Працювати доводиться постійно. Починаю, коли прокинулася: є настрій – знімаю ранковий влог. Немає – стараюся себе не ґвалтувати. Однак треба розуміти, що якщо не викладаєш на YouTube який час свіже відео, то випадаєш із рекомендацій навіть для людей, які на тебе підписані. Умовно треба знімати щонайменше два відео на тиждень", - зазначила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Нікітіна зізналась, що під час війни їй приносить дохід. Артистка назвала точну суму свого заробітку.

Читайте також: