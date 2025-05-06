- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 2 хв
Травесті-діва Монро шокувала, як у дитинстві її били батьки та чи пробачила вона їм
Зірка зізналася, як це вплинуло на етап її подорослішання.
Популярна блогерка Монро розповіла про жорсткі методи її виховання батьками.
За словами знаменитості, доволі часто їй доводилося ставати жертвою домашнього насилля у підлітковому віці. Монро у фотоблогу поділилася, що справа доходила до рукоприкладства і морального аб'юзу з боку батьків.
"Мене в дитинстві били. Ременем. Руками. Часто погрожували пряжкою від ременя і міліцією. Ставили в кут з формулюванням "Іди подумай над своєю поведінкою". Ось не те, що п*зд*ли до втрати свідомості, але навіть ляпас – це вже фізичне насилля. Зараз йде мова саме про нього", — шокувала діва.
Монро зізналася, що це негативно вплинуло на її майбутнє, тож вона теж тривалий час була схильна до жорстокості. Але час розставив усе по місцях і вона змінила погляди на життя, зокрема, усвідомила, що так чинити неправильно. Утім, попри все, зазначила, що не тримає зла на батьків і пояснила чому.
"Пам'ятаю, у підлітковому та і в ранньому дорослому віці я із задоволенням давала ляпаса своїм слабшим колежанкам, аб'юзила чоловіків, коли відчувала їхню закоханість, та могла копнути ногою кицьку, коли ніхто не бачить… У мене немає образи на батьків за їхні дії. На жаль, їх виховували так само, тому інакше вони не вміли, не знали, Google не було, а довкола виховували дітей ідентично – "батогом і пряником", — написала Монро.
Нагадаємо, нещодавно донька Олени Кравець зізналася, у яких насправді стосунках з мамою та чому між ними завжди є дистанція.