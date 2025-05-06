Травесті-діва Монро шокувала, як у дитинстві її били батьки та чи пробачила вона їм

Монро / © instagram.com/monritta

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Популярна блогерка Монро розповіла про жорсткі методи її виховання батьками.

За словами знаменитості, доволі часто їй доводилося ставати жертвою домашнього насилля у підлітковому віці. Монро у фотоблогу поділилася, що справа доходила до рукоприкладства і морального аб'юзу з боку батьків.

"Мене в дитинстві били. Ременем. Руками. Часто погрожували пряжкою від ременя і міліцією. Ставили в кут з формулюванням "Іди подумай над своєю поведінкою". Ось не те, що п*зд*ли до втрати свідомості, але навіть ляпас – це вже фізичне насилля. Зараз йде мова саме про нього", — шокувала діва.

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Допис Монро / © instagram.com/monritta

Монро зізналася, що це негативно вплинуло на її майбутнє, тож вона теж тривалий час була схильна до жорстокості. Але час розставив усе по місцях і вона змінила погляди на життя, зокрема, усвідомила, що так чинити неправильно. Утім, попри все, зазначила, що не тримає зла на батьків і пояснила чому.

"Пам'ятаю, у підлітковому та і в ранньому дорослому віці я із задоволенням давала ляпаса своїм слабшим колежанкам, аб'юзила чоловіків, коли відчувала їхню закоханість, та могла копнути ногою кицьку, коли ніхто не бачить… У мене немає образи на батьків за їхні дії. На жаль, їх виховували так само, тому інакше вони не вміли, не знали, Google не було, а довкола виховували дітей ідентично – "батогом і пряником", — написала Монро.

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