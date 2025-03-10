Діва Монро виїхала за кордон з чоловічими документами і пояснила, як її випустили під час війни

Популярна блогерка Монро розповіла про свій виїзд за кордон.

Так, у фотоблогу знаменитість одразу заспокоїла фанів і повідомила, що це робоча поїздка до Греції. Зокрема, вона буде присутньою на прем'єрному показі фільму, в якому знімалася. Водночас блогерка запевнила, що виїхала на законних підставах. Попри наявність чоловічого документу за статтю, вона знята з військового обліку. І додала, що неодмінно повернеться до Батьківщини.

"Відповідь на найрозповсюдженіше запитання: "На якій підставі я виїхала, бо у мене ж чоловічий документ?". Ще позаминулого року я оформила всі документи, мене виключили з військового обліку. Я можу спокійно виїжджати, за законом мене мають випустити та, бажано, впустити, тому що у мене є квиток додому", - зазначила Монро.

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Крім того, Монро розповідала про неприємний інцидент зустрічі з росіянами за кордоном. Зокрема, як стала свідком приїду громадян держави-терористки до Греції.

"Я бігала біля набережної, потім прибігла в порт і прийшов лайнер величезний. Звідти вийшли люди. Я вперше почула російську мову з москальським акцентом. І стало неприємно", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Вєрка Сердючка повідомила, що її не пускали за кордон з благодійним туром – що тепер буде з концертами.

Читайте також: