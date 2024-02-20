Травесті-діва Монро зізналась, що під час війни ходила до військкомату: "Пройшла ВЛК"

Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як пішла до військкомату та пройшла військово-лікарську комісію.

Блогерка зізналась, що вона вступила на навчання. Деякі документи Монро потрібно було поновити, зокрема – військовий квиток. До слова, блогерка за паспортом – чоловік, хоча й змінила ім'я та прізвище.

"Мені потрібен був документ, тому що я вступила навчатися. У мене був старий-старий документ, можливо, мені тоді було 16-17 років. Можливо, і його було б достатньо, але я вирішила закрити це питання", - розповіла блогерка в подкасті "Ночі Дівочі".

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Монро поділилася, що сходила до ТЦК та пройшла військово-лікарську комісію. Наразі у блогерки є відстрочка. Утім, вона не боїться повістки.

"Я була в ТЦК. У мене є документи, військовий квиток. Пройшла ВЛК. Сама прийшла (до ТЦК – прим. ред.). Направили на ВЛК. Прийшла о 9 ранку ВЛК з аналізами. Пройшла ВЛК одну, другу. Мені складно про це казати, але йшла я як на розстріл", - поділилася блогерка.

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

До слова, Монро боялася йти до ТЦК, адже не хотіла зіткнутися з осудом. Та, як говорить блогерка, вона була приємно здивована. Їй навпаки допомагали та підтримували, а ті, хто впізнавав її, то навіть фотографувалися.

Тим часом ведучий Анатолій Анатоліч жаліється, що не може встати на військовий облік. Шоумен вже декілька разів ходив до військкомату і йому не вдавалося цього зробити. Нещодавно ж Анатоліча взагалі оштрафували за відсутність військового квитка.

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