Травесті-діва Монро зізналася, що підлягає призову і за документами чоловік

Так, відома українська травесті-діва Монро у YouTube-програмі "Це ніхто не буде дивитись" зізналася, що підлягає призову, втім повістку вона ще не отримувала.

Знаменитість поділилася, що вона б і пішла воювати, втім її не візьмуть і пояснила, чому:

"По-перше, мене не візьмуть за медичними показниками. Я піду далі, на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом "трансгендерність" в армію не беруть. Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність", - сказала Монро.

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Вона поділилася, що не взяла раніше цю довідку, бо "жила у бульбашці" і її влаштовувала її біологічна стать:

"Мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що за документами я чоловік, але у соціальній площині я живу як жінка. Мене це влаштовувало. Але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі", - зазначила травесті-діва.

Однак Монро зауважила, що є багато способів як вона може допомогти армії:

"Якщо доведеться воювати, я буду працювати в генштабі, я буду працювати у тилу. Є купа інших професій не бойових посад. Я можу працювати з дому, я можу працювати з комп'ютера. Є багато сфер, в яких я можу працювати на армію", - пояснила знаменитість.

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Окрім того вона прокоментувала й питання про виїзд трансгендерних людей за кордон. Зокрема, першою це питання підняла Зіанджа, ексБорис Апрєль, яку не хотіли випускати з країни:

"Вона зневажливо поставилася до закону. З чоловічими документами вона вирішила виїхати за кордон. За законом це неможливо. Треба було звернутися до військкомату. Пройти комісію. Спочатку треба було звернутися до правозахисних організацій, проконсультуватися у адвоката. У людей, які б чітко проговорили порядок дій і за законом виїхати. Знятись з обліку і все", - зазначила Монро.

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Також вона поділилася, що знаючи цю процедуру і маючи можливість виїхати, вона цього робити не стане.

"Я не планувала виїжджати за кордон і не планую. Я мріяла жити на океані в Португалії. Я планувала десь за 3-5 років туди приїхати, зробити це свідомо, підготуватися. У такий спосіб. Війна почалася і я тікаю з України… Я так не хочу. Я почуваюся в Україні більш-менш безпечно. Я не хочу жити з усвідомленням того, що російська армія змусила мене покинути дім", - наголосила Монро.

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