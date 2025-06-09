Трегубова показала свою 14-річну доньку та здивувала змінами у її зовнішності: "Я майже плакала"

Даша Трегубова з донькою / © instagram.com/dasha.tregubova

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Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова вперше за тривалий час показала свою підрослу доньку.

Поліна не часто з'являється у соцмережах зіркової мами. Проте цього разу Дар'я показала 14-річну доньку з особливої нагоди. А саме після її кардинальних змін у зовнішності. Зокрема, віднедавна Поліна повністю змінила зачіску й тепер замість довгого волосся має коротке. Ба більше, дівчина ще й змінила його відтінок.

"Поля – підліток… І я досі не можу повірити, що в мене є свій підліток", - написала зірка.

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Донька Даші Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Донька Даші Трегубової: до та після змін

У коментарях фани акторки почали робити компліменти Поліні, але сама ж Трегубова під власним дописом зізнається, що їй було доволі важко сприйняти таке рішення донечки. Все тому, що перед цим підлітка доволі тривалий період відрощувала волосся: "Я майже плакала. Волосся нижче талії було".

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До слова, навіть у такому юному віці Поліна вже чітко визначилася з вподобаннями. Так, у 14 років вона наважилася піти стопами мами та знімається у кіно та серіалах.

Нагадаємо, нещодавно колишній Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав, як з роками змінювалася їхня 14-річна донька.