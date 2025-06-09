ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Трегубова показала свою 14-річну доньку та здивувала змінами у її зовнішності: "Я майже плакала"

Поліна вирішила позбутися довгого волосся.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Даша Трегубова з донькою

Даша Трегубова з донькою / © instagram.com/dasha.tregubova

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова вперше за тривалий час показала свою підрослу доньку.

Поліна не часто з'являється у соцмережах зіркової мами. Проте цього разу Дар'я показала 14-річну доньку з особливої нагоди. А саме після її кардинальних змін у зовнішності. Зокрема, віднедавна Поліна повністю змінила зачіску й тепер замість довгого волосся має коротке. Ба більше, дівчина ще й змінила його відтінок.

"Поля – підліток… І я досі не можу повірити, що в мене є свій підліток", - написала зірка.

Донька Даші Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Донька Даші Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Донька Даші Трегубової: до та після змін

Донька Даші Трегубової: до та після змін

У коментарях фани акторки почали робити компліменти Поліні, але сама ж Трегубова під власним дописом зізнається, що їй було доволі важко сприйняти таке рішення донечки. Все тому, що перед цим підлітка доволі тривалий період відрощувала волосся: "Я майже плакала. Волосся нижче талії було".

  • Дивовижна

  • Поліна виросла на очах. Красуня!

  • Гарний підліток, хай буде щаслива

До слова, навіть у такому юному віці Поліна вже чітко визначилася з вподобаннями. Так, у 14 років вона наважилася піти стопами мами та знімається у кіно та серіалах.

Нагадаємо, нещодавно колишній Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав, як з роками змінювалася їхня 14-річна донька.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie