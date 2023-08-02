Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров здивував трюками догори дриґом у червоному кріслі

Артист проявив свій екстремальний дух навіть під час "сліпих прослуховувань.

Просто зараз у Варшаві активно відбуваються знімання європейського сезону вокального шоу "Голос країни-13".

Нейекстремальніший суддя проєкту Артем Пивоваров і тут не втратив нагоди, аби продемонструвати свою фізичну підготовку. Так, у перервах між зніманнями співак заліз на червоне крісло тренера "Голосу країни" і став догори дриґом. Відео з трюками Пивоваров опублікував на сторінці в Instagram.

Своєю чергою, шанувальники підтримали свого кумира і активно фотографували його з усіх ракурсів, а потім вишукувалися у довгу чергу за автографами та спільними селфі.

Артем Пивоваров на "Голосі країни-13" показав трюк просто у червоному кріслі тренера

Тим часом фани у соцмережі теж підтримали Пивоварова і оцінили його вміння:

Такого Артема на "Голосі" я і чекала

А що не так? Все нормально, звичайний Артем

Стихійний тато in da house

А хтось очікував інший розвиток подій?

Ви спробуйте цілий день висидіти в кріслі… Артем добре знає, що робить – в такій позі кров добре приходить до мозку

Нагадаємо, раніше творці "Голосу країни-13" розсекретили топ-5 цікавих фактів про новий, європейський сезон проєкту. Нагадаємо, що цьогоріч тренерами шоу стали Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Іван Клименко і Надя Дорофєєва.

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