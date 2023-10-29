Тренер "Голосу країни-13" Іван Клименко неочікувано заспівав у дуеті зі Стасею Чабан

Щойно відбувся другий етап "Голосу країни-13", де учасники заспівали в дуеті з наставниками. Неабияк здивували своїм виступом тренер Іван Клименко з підопічною Стасею Чабан.

У фіналі шоу, текстову трансляцію якого веде редакція сайту ТСН.ua, вони заспівали хіт KOLA - "Під крилом". Спочатку Клименко та Чабан грали на музичних інструментах. Першою свою партію виконала Стася.

Далі неочікувано зачитав реп тренер. Глядачі були просто приголомшені, адже це вперше, коли Іван Клименко заспівав на сцені "Голосу країни-13". Тренеру з підопічною гучно аплодували та вигукували "Молодці!". Сам же наставник після ефектного номеру зі Стасею Чабан закликав голосувати саме за його підопічну.

Іван Клименко та Стася Чабан / Фото: скриншот з відео

"Друзі, для мене це був такий дебют. Я так багато років не тримав мікрофон. Я хочу сказати, що це неймовірна самобутня музика. Я завжди казав, що є музикант, а є артист. Музикант – це той, що дуже гарно грає на інструментах або співає. Артист – це та людина, що зцілює душу своєю музикою", - поділився Іван Клименко.

Зазначимо, наразі відбувається глядацьке голосування, після якого стане відомо, хто з учасників потрапив до суперфіналу. Лише два вокалісти зможуть поборотися за перемогу у третьому етапі, де вони виконають пісні, з якими виступали на "сліпих прослуховуваннях".

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