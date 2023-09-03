Тренер "Голосу країни-13" Клименко здивував, як працював на вулицях Китаю: "Боротьба за виживання"

Український продюсер та тренер "Голосу країни-13" Іван Клименко поділився, яким колись було його минуле.

Зокрема, зірковий наставник пригадав, як йому раніше доводилося заробляти гроші. Клименко тоді був за кордоном, а саме у Китаю. Щоб заробити хоча б якісь гроші, він грав просто на вулиці.

За словами продюсера, йому вистачало коштів на їжу та дешевий готель. І так кожного дня.

"Я так робив (співав на вулиці – прим. ред.), навіть у Китаю. Я був вуличним музикантом. Ми грали, ми за день встигли заробити стільки, щоб нам вистачило на їжу і на найдешевший готель. Наступного ранку у нас знову боротьба за виживання починалася", - поділився тренер.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Клименко також зізнався, що в Україні у нього теж був такий досвід, що йому доводилося грати на вулицях.

"Я не лише грав у Китаю, в мене й в Україні є такий досвід", - здивував тренер шоу.

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