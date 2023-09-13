Тренер "Голосу країни" Іван Клименко розповів про трагедію у родині, через яку вживав алкоголь

Суддя вокального шоу "Голос країни-13", продюсер Іван Клименко розповів про непростий період у своєму житті, під час якого мав алкогольну залежність.

У програмі "Слава+" Клименко поділився, що коли йому було 17 років, з життя пішов його батько. Для підлітка тоді це стало справжнім ударом

"Перший такий великий удар був, це смерть батька у 17 років. Це було прям дуже складно пережити. Коли ти ще тінейджер. Я дуже різко мав взяти на себе функцію головного в сім'ї. Бо я найстарший в сім'ї, а мені 17 років. Мама працювала в поліклініці, ще молодші брат і сестра. Ти розумієш, що ти маєш брати на себе якийсь тягар відповідальності, хоча я його не взяв насправді, я взяв його пізніше", - почав розповідь Клименко.

Іван Клименко

Продюсер поділився, що в той момент "занурився у рок-н-рольний" спосіб життя, в якому "спалював дні":

"Після смерті батька я занадто занурився в рок-н-рольний спосіб життя. В алкоголі і інших речовинах знаходив спосіб закритися від цієї реальності. Другий удар, сталася певна невиліковна хвороба з моїм братом, брат живий, просто це дуже сильно змінило його життя і він не може функціонувати як звичайні люди… Замість того, щоб стати лідером, щоб допомогти своїй мамі, своїй сестрі, які дуже потребували моєї допомоги, я просто пропалював свої дні. Просто зникав, напивався, був всюди, але не дома", - відверто розповів Клименко.

Іван Клименко

Врешті, поділився продюсер, "відчуття тотальної нікчемності" привели його в точку великих змін. Зараз, каже Клименко, ані він, ані його дружина не вживають нічого, що може вплинути на зміну стану людини:

"У мене батько трішки зловживав алкоголем, я думаю, що це вплинуло, що я зловживав, і на те, що я більше ніколи не повторю в своєму житті. Ані я, ані дружина, - ми більше 10 років не вживаємо жодної краплі алкоголю абсолютно ні за жодних обставин. Взагалі будь які зміни стану, чи то алкоголь, чи травка, табачок, я навіть кофеїн перестав вживати. Мені не подобається взагалі можливість змінювати свій стан", - пояснив Клименко.

Нагадаємо, що під час другого ефіру "сліпих прослуховувань" на "Голосі країни" виконавець вірусного хіта "Світло є чи нема" посварив між собою Надю Дорофєєву та Івана Клименка.

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