Тренер "Голосу країни-13" Клименко вперше розповів про свою дружину і зізнався, скільки років вони разом

Тренер "Голосу країни-2023", музичний продюсер Іван Клименко вперше поділився подробицями особистого життя.

У програмі "Слава+" Клименко зізнався, що він вже протягом 11 років одружений. Ба більше, продюсер впевнений, що з цією людиною буде до кінця свого життя. Такий принцип, за словами Клименка, йому прищепили батьки:

"Окрім любові до музики, нерозлучність сім'ї є основним принципом. Тобто я не бачив прикладів, коли батько розходиться з матір'ю. І в мене дружина так само. В неї батьки все життя прожили разом. Для мене такої реальності не існує, типу, розлучитися, знайти когось іншого. Я вже 11 років живу з дружиною і я коли йшов на цей крок, знайти супутника по життю, я одразу дав собі таку установку, що це має бути людина до кінця мого життя. Я маю робити все, щоб це було лише так", - відверто розповів Клименко.

Іван Клименко / Фото: instagram.com/vanek.klimenko

Також продюсер зазначив, що дружина його підтримує у різних аспектах його життя. Приміром, вже більше 10 років подружжя не вживає алкоголь. Як зізнавався Клименко, свого часу у нього були проблеми з алкоголем, однак він від нього відмовився і кохана його підтримала.

Окрім того обраниця Клименка розділяє з ним думку, що свою енергію, гроші та знання треба спрямовувати на допомогу людям. Так от, приміром, пара вже протягом багатьох років винаймає квартиру для людей, яким нема де жити:

"Ми з дружиною ведемо достатньо скромний спосіб життя. Ми орендуємо ту саму квартиру, яку орендували 10 років тому. У нас навіть нема ліжка, ми спимо на матраці. В цьому немає якихось таких важливих пріоритетів. Бо якщо подумати, все матеріальне, воно може також і зникнути. Мені здається, що найголовніше – інвестувати свої гроші і свій час і свою енергію в служіння іншим... Є благодійна квартира. Ми орендуємо одну квартиру, яку надаємо людям, яким немає де жити. Ми роками її знімаємо. Ми з дружиною таке собі придумали", - поділився Клименко.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше суддя "Голосу країни" Іван Клименко відверто розповів про горе у родині, через яке він почав пити. Тоді Клименку було 17 років.

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