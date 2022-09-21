Тренери "Голосу країни-12" Полякова, Потап і Заріцька приміряли патріотичні діджітал-вишиванки

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення головного вокального проєкту "Голос країни", показ якого було перервано через початок повномасштабної агресії рф проти України.

За цей час життя для кожного з нас змінилось назавжди. Отже, і продовження "Голосу країни" буде особливим, а нові епізоди зазнають значних змін. Фінал буде відзнято додатково та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Сьогодні телеканал 1+1 представив нову промокампанію, у якій тренери проєкту "Голос країни" приміряли патріотичні діджитал-вишиванки з автентичними орнаментами.

"Коли ми з командою задумалися над створенням візуалізації для кампанії, присвяченої продовженню "Голосу країни", то одноголосно вирішили, що цей сезон повинен залишитися в серцях українців назавжди. Тому у візуальному рішенні ми скомбінували діджитал тренди та традиційні українські орнаменти, які століттями поєднували усю нашу країну та відображають українську ДНК, знану на весь світ", - розповіла головний стиліст телеканалу 1+1 Ольга Слонь.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Консультантом у підборі орнаментів для діджитал-вишиванок стала учасниця "Голосу країни-12" Марія Квітка. Дівчина - хранителька унікальних знань про українські національні костюми минулого століття, фольклористка, художниця костюмів, відома роботою над фільмом "Чорний ворон" та документальною стрічкою "Спадок". Вона з радістю поділилася своїми знаннями з департментом стилю телеканалу 1+1.

Потап / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сама Марія каже, що діджитал-вишиванки було створено на основі автентичних святкових предметів одягу українців та є справжнім цифровим трендом.

"Орнаменти, що використані у колажах "Голосу країни", було взято з автентичних святкових предметів одягу українців кінця XIX - початку XX століття. Це вишиті фрагменти зі старовинних сорочок, кептарів, камізельок, запасок, рушників. Усі ці речі були зібрані в експедиціях по різних регіонах нашої країни й зберігаються в приватних колекціях. Українська традиційна вишивка нараховує близько 300 швів, які шиються на основі 20 технік. У XIX ст. орнаменти та техніки оздоблення одягу були настільки унікальними, що можна було за сорочкою визначити, з якого села походить її власник", - каже фольклористка та учасниця шоу "Голос країни" Марія Квітка.

Андрій Мацола / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Познайомитись з Марією телеглядачі зможуть вже у нових епізодах проєкту "Голос країни" на телеканалі ТЕТ. Чи пройшла дівчина до наступного етапу проєкту та що виконала на "сліпих прослуховуваннях", стане відомо незабаром.

Департамент стилю телеканалу 1+1 шукав мотиви для діджитал-вишиванок у найстаріших матеріалах про українську культуру.

Олександра Заріцька / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми розглядали багато старовинних фотографій, які добре збереглися. Розшукували цікаву "орнаменторику" та помістити її на банери з тренерами, щоб вони відповідали різним регіонам, а також були пов’язані між собою. Ми хотіли, щоб наша промо-кампанія заграла новими фарбами, слідувала діджитал-трендам та розповідала про нашу культуру", - каже керівник відділу стилю Ольга Слонь.

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