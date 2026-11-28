Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка готується вдруге стати мамою, розповіла про несподівані особливості вагітності на дев'ятому місяці, незвичайні харчові забаганки та емоції напередодні пологів.

Зараз ведуча перебуває на фінішному етапі очікування малюка. Вона зізналася, що друга вагітність принесла їй чимало несподіванок. Зокрема, її здивувала надзвичайна активність дитини в животику. Малюк рухається практично цілодобово. До того ж тренувальні перейми Іванна почала відчувати ще на ранніх термінах. А ще зізналася, що останнім часом стала особливо чутливою до чужих слів.

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"Здивувало те, що він весь час рухається, майже цілодобово. І те, що вже на ранніх термінах я почала відчувати тренувальні перейми", — поділилася Онуфрійчук.

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Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Вагітність вплинула не лише на фізичні відчуття телеведучої, а й на її емоційний стан. Іванна розповіла, що може розплакатися навіть через звичайні коментарі в соцмережах. Особливо її зворушують історії інших жінок, які діляться досвідом материнства та любов'ю до дітей.

"Сьогодні плакала, читала коментарі від інших дівчат під своїм постом про любов до другої дитини. Ніби звичайна історія, я їхала і ревіла", — пригадала ведуча.

Не обійшлося й без незвичайних гастрономічних уподобань. Зокрема, під час другої вагітності Іванна відкрила для себе справжню любов до сухариків із різними смаками. Серед фаворитів — варіанти зі смаком ікри, крабів та сметани. Ведуча навіть знайшла українського виробника, що стало для неї окремою радістю. Водночас серед побутових труднощів назвала одягання шкарпеток і колготок. А ще зізналася, що часом сумує за келихом шампанського, який наразі не може собі дозволити.

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Окреме задоволення для майбутньої мами — спостерігати за тим, як її дворічний син Адамчик звикає до появи молодшого братика. Хлопчик взаємодіє з вагітним животиком мами та поступово готується до нової ролі старшого брата.

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"Найбільше хочеться швидше народити. Найбільше чого я чекаю, це просто скинути ці 10 чи 12 кілограмів. Просто я якась надувна кулька зараз. Скину ці кілограми і поспати на животі", — відверто розповіла Онуфрійчук про свої очікування.

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, раніше вагітна Іванна Онуфрійчук заговорила про страхи через другу дитину.

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