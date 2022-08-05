Тревелшоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим повертається в ефір на іншому каналі

Улюблені проєкти телеканалу 1+1 відтепер можна буде побачити на ТЕТ.
Вже незабаром головний мандрівник країни Дмитро Комаров повернеться на екрани разом із популярним тревелшоу "Світ навиворіт".
Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України сезон, який розпочався 5 лютого, довелось поставити на паузу. Проте програма повертається – від 15 серпня у будні о 17:00 глядачі зможуть побачити випуски улюбленого шоу на телеканалі ТЕТ.
Нагадаємо, що понад 12 років мандрівник відкриває українцям секрети різноманітних держав: вивчає їхню культуру, професії, ризикуючи власним життям, відкриє цікаві місця, невідомі навіть запеклим фанатам туризму. Безстрашність українця не має меж – знімальна група не один раз у рамках експедицій навідувалась до первісних племен та вивчала їхні традиції.
За 13 сезонів шоу "Світу навиворіт" Дмитро Комаров об’їздив 17 країн світу. І у кожній країні мандрівник залишав згадку про Україну. Від дарував вишиванки, українські ляльки та солодощі, підіймав найбільший прапор України у Еквадорі та вчив індонезійських папуасів готувати борщ. Окрім того, в усіх експедиціях мандрівника супроводжував його оберіг – український прапор, який багато років лежить у кишені рюкзака Комарова. Говорить, що завжди під час подорожей він за будь-якої нагоди вивішує прапор так, щоб люди могли його бачити.
Повномасштабне російське вторгнення на територію України повністю змінило діяльність мандрівника, який раніше вивчав культури інших народів та племен. Від перших днів вторгнення Дмитро їздить фіксувати російські злочини в гарячі точки України, які постраждали від обстрілів та окупації. Ризикуючи життям, він показує всю правду про результати злочинів росіян.
Також мандрівник допомагає зборами на підтримку ЗСУ. Наприклад, у свій день народження Комаров виставив на аукціон власну автівку, за яку вдалося виручити мільйон гривень. Окрім цього, телеведучий активно займається волонтерськими проєктами непублічно.
Особисто Дмитро Комаров не сумнівається у перемозі України і робить від себе все залежне, щоб її швидше наблизити.
Нагадаємо, телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднають програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни на одному майданчику. Новий сезон на ТЕТ з найулюбленішими продуктами 1+1 стартує вже 8 серпня.
Читайте також: