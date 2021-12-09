Тревіс Скотт відповів, чому продовжував співати, коли на його концерті гинули люди

Тревіс Скотт відповів, чому продовжував співати, коли на його концерті гинули люди

Під час виступу репера сталася смертельна тиснява.

Репер Тревіс Скотт вперше дав інтерв'ю після трагедії, яка сталася під час виступу артиста на Astroworld Festival.

Музикант заявив, що не знав про те, що коїлося в залі. Він запевнив, що під час своїх виступів завжди допомагав глядачам, яким ставало зле. Про те, що на фестивалі загинули люди, він дізнався лише перед пресконференцією. Репер продовжував виступати, бо не знав про те, що є жертви. Музикант був переконаний, що охоронці подбають про безпеку.

Тревіс Скотт / скріншот з відео

До слова, репер поки не готовий назвати винних в тому, що сталось. Його команда поки веде власне розслідування.

"Я маю з'ясувати, що сталось. Я маю знайти винних. Сподіваюся, це стане великим уроком для нас, артистів. Ми будемо більше спостерігати за тим, що відбувається в залі", - розповів Тревіс в інтерв'ю YouTube-каналу CThaGod.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

Нагадаємо, що 5 листопада під час виступу Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява, внаслідок якої загинуло 10 людей, серед загиблих був 9-річний хлопчик. Родини загиблих подали до суду на музиканта. Тревіс своєю чергою запропонував грошову компенсацію. Втім, деякі родини відмовилися.

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