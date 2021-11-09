Тревіс Скотт заявив, що оплатить похорон загиблих у тисняві та поверне кошти за квитки

Тревіс Скотт заявив, що оплатить похорон загиблих у тисняві та поверне кошти за квитки

Виконавець скасував свої найближчі виступи.

Репер Тревіс Скотт заявив, що поверне кошти за квитки на його фестиваль Astroworld.

Так, під час виступу виконавця сталася тиснява, внаслідок якої загинуло восьмеро людей. Окрім цього, понад три сотні глядачів постраждали.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

До слова, Тревіс також планує оплатити похорони загиблих. Окрім цього він хоче надати всю необхідну допомогу постраждалим у тисняві. Репер також буде співпрацювати з організацією BetterHelp, аби безкоштовно допомогти відновити ментальне здоров’я учасників фестивалю, пише TMZ.

Свої найближчі виступи Тревіс скасував. Так, виконавець мав дати концерт на фестивалі Day N Vegas Festival 12-14 листопада. Втім, репер заявив, що наразі "він не в тому стані, аби співати".

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

Нагадаємо, у тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г'юстоні увечері в п'ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей від 14 до 27 років. Двоє загиблих були неповнолітніми. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

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