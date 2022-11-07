"Євробачення-2023": хто став членом журі нацвідбору

Три кандидати будуть обирати, хто поїде від України на "Євробачення-2023".

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" оголосили, хто став членами журі.

Як повідомляє "Суспільне мовлення", українці з дев'яти кандидатів обрали трьох переможців. У трійці лідерів опинилися:

Тарас Тополя – виконавець, соліст гурту "Антитіла", який набрав 17,41 % голосів.

Джамала – співака, переможниця "Євробачення-2016", яка набрала 15,71% голосів.

Юлія Саніна – співачка, солістка гурту The Hardkiss, яка набрала 15,70 % голосів

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нині артисти, які перемогли у голосування, мають підписати угоду члена журі фіналу Національного відбору. Лише після цього вони офіційно приєднаються до команди. Якщо хтось із переможців відмовиться, то членом журі стане кандидат, який був наступним у списку результатів голосування у "Дії".

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, фінал Національного відбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня. Конкурс відбудеться у Києві, утім з міркувань безпеки учасники виступатимуть в укритті. Список фіналістів нацвідбору оголосять не пізніше, аніж 17 листопада.

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