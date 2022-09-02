Трінчер емоційно відповіла на закиди, що вона розлучиться через рік: "Спробуйте не заздрити"

Виконавиця Анна Трінчер поділилася, що 24 вересня вийде заміж за коханого Олександра.

Утім, не всі зраділи цій новині. Деякі користувачі соцмереж висловили свої припущення щодо шлюбу блогерів. Дехто вважає, що Анна та Олександр довго не витримають разом та через рік розлучаться.

Співачка не стала терпіти таких образ. Тож емоційно відповіла, що вона думає про хейтерів.

Анна Трінчер відповла на закиди, що через рік розлучиться / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мої улюблені тітоньки, мами щасливих дітей, щасливі мами двох діточок, щаслива у шлюбі жіночка, яка пише мені про те, що ми з Сашею розлучимося через рік. Якщо у вас був негативний досвід, якщо ви не знайшли своє кохання, якщо у вас у сім'ї немає порозуміння і любові, то не нав'язайте його мені, будь ласка. Живіть своїм життям, ми якось впораємо", - висловилася Анна у своєму Instagram.

Трінчер також зазначила, що їй просто заздрять. Тож вона порадила просто порадіти за неї, а не критикувати.

"Спробуйте на заздрити. Просто проживіть з нами цей чудовий момент", - наголосила зірка.

Анна Трінчер відповла на закиди, що через рік розлучиться / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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