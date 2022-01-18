Трінчер, Крук, Покрещук: хто з українських зірок збільшив груди

Знаменитості позбулися комплексів та втілили мрію у життя.

Ідеальні форми – мрія багатьох жінок, а тим більше, знаменитостей, які постійно під прицілом камер та на виду у своїх фанатів.

Зокрема, мрії про красивий пружний бюст деякі українські знаменитості вже втілили в реальність, звернувшись до пластичного хірурга. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок та блогерів, які збільшили груди та зібрала їхні фото "до" і "після".

Анна Трінчер

Співачка та акторка Анна Трінчер днями зробила мамопластику. 20-річна зірка серіалу "Школа" мріяла про це декілька років, оскільки комплексувала через невеликі груди. Тепер знаменитість тішиться третім розміром. Втім, який вигляд тепер має зірка, поки що невідомо. Можемо лише припустити по фото з примірки імплантів.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Слава Камінська

Співачка, екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська майже 15 років тому збільшила груди. Не так давно артистка поділилася, що її все влаштовує, тому "доношує" старі імпланти і поки що не планує нову операцію.

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Валерія Крук

Відома телеведуча та фітнесмодель Валерія Крук також не приховує того, що вдалася до мамопластики. Ба більше, знаменитість розповідала, що саме завдяки пишним формам та татуюванням на тілі її взяли на телебачення, мовляв, що тоді такі медійні дівчата були справжньою рідкісною знахідкою. До слова, знайти фото Крук до пластики нам не вдалося.

Валерія Крук / instagram.com/valeriyakruk

Міша Романова

Співачка Міша Романова також збільшувала груди. Ця історія навіть стала скандальною, адже, за словами зірки, операція ледь не коштувала життя її дитини. Так, артистка зробила мамопластику, коли була на 16 тижні вагітності, але не знала про свій цікавий стан. Зі свого боку, пластичний хірург, який робив виконавиці операцію, Едгар Камінський прокоментував, що припущення, що від операції могла постраждати дитина – неправда, оскільки "сучасні технології жодним чином не шкодять організму".

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Софія Стужук

Серед низки пластичних операцій блогерки Софії Стужук мала місце й мамопластика. Втім, після збільшення грудей зірка Мережі хоче їх зменшити. Вона незадоволена результатом і планує знову лягти під ніж хірурга, аби позбутися "цицьок порноакторки".

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Саша Бо

Перша українська блогерка-мільйонниця Саша Бо цього року теж вдалася до пластики, аби більше подобатися собі. Мама двох синів розповідала, що її бюст "зник" після грудного вигодовування. Зараз 26-річна дівчина ніяк не натішиться формами третього розміру.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Настя Покрещук

Володарка найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук має ще й великі груди. До слова, бюст зірка Мережі збільшувала вже двічі. А все через те, що завжди хотіла чималі форми.

Настя Покрещук / instagram.com/_just__queen_

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