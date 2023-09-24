Трінчер на тлі кризи у стосунках привітала Волошина з річницею шлюбу і показала нові фото з весілля

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин сьогодні, 24 вересня, святкують першу річницю шлюбу.

Попри те, що подружжя зараз переживає кризу у стосунках, тим не менш вони привітали одне одного зі святом.

На своїх сторінках в Instagram знаменитості опублікували романтичні знімки і адресували одне одному теплі привітання:

"У нас сьогодні річниця весілля! Моя кицька, дуже тебе кохаю", - був лаконічним у своєму привітанні Волошин.

Анна, своєю чергою написала: "З нашим днем, коханий. Люблю тебе". Також Трінчер поділилася з підписниками новими фото з весілля, яке закохані відгуляли рік тому.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, що зараз Анна Трінчер та Олександр Волошин переживають кризу у шлюбі, яка часто з'являється у парах після року подружнього життя. Раніше співачка ділилиася, що вони з чоловіком звернулися до спеціаліста, аби зберегти шлюб, а також наразі пара проживає окремо.

Читайте також: