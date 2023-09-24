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Трінчер на тлі кризи у стосунках привітала Волошина з річницею шлюбу і показала нові фото з весілля

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Трінчер на тлі кризи у стосунках привітала Волошина з річницею шлюбу і показала нові фото з весілля

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Подружжя святкує першу річницю шлюбу.

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин сьогодні, 24 вересня, святкують першу річницю шлюбу.

Попри те, що подружжя зараз переживає кризу у стосунках, тим не менш вони привітали одне одного зі святом.

На своїх сторінках в Instagram знаменитості опублікували романтичні знімки і адресували одне одному теплі привітання:

"У нас сьогодні річниця весілля! Моя кицька, дуже тебе кохаю", - був лаконічним у своєму привітанні Волошин.

Анна, своєю чергою написала: "З нашим днем, коханий. Люблю тебе". Також Трінчер поділилася з підписниками новими фото з весілля, яке закохані відгуляли рік тому.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, що зараз Анна Трінчер та Олександр Волошин переживають кризу у шлюбі, яка часто з'являється у парах після року подружнього життя. Раніше співачка ділилиася, що вони з чоловіком звернулися до спеціаліста, аби зберегти шлюб, а також наразі пара проживає окремо.

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Дата публікації
Перегляди
1285
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