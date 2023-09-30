Трінчер поскаржилася, що невідомі спробували зірвати прем'єру її кліпу: "Хтось намагається насолити"

Співачка Анна Трінчер поскаржилася на те, що невідомі намагаються зірвати прем'єру її кліпу у Мережі.

29 вересня виконавиця представила шанувальникам свою новою пісню "Очі" разом з запальним кліпом до неї. Однак вже за деякий час на каналі Трінчер раптово почали збиратися негативні відмітки. Їх ставало настільки багато, що команда співачки одразу запідозрила, що хтось скоїв кібератаку на канал.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ще вчора я зі своєю командою помітила якийсь шалений приріс дизлайків, абсолютно без причини, у якийсь один момент. Є ймовірність, щось хтось крутить мені дизлайки, щоб моя прем'єра не пішла. Бо це впливає на перегляди, на алгоритми та рекомендації", - поскаржилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами співачки, їй дуже прикро, що невідомі у такий нечесний спосіб намагаються насолити їй. Втім, попри це, Анна підбадьорює себе тим, що це значить, що вона на вірному творчому шляху.

"Ви не уявляєте, як це не приємно, коли стільки годин роботи, стільки зусиль. Знімання кліпу були насправді важкі - там був нагар на сцені з вогнем, важко було дихати. Дуже важкі танці. Думаю, що ви бачите цей результат. Багато грошей. І коли ти зіштовхуєшся з такими перешкодами, на які не можеш вплинути, це дуже засмучуєш. Але багато підписників написали, що значить я на вірному шляху. І це дійсно знак для мене", - сказала Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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