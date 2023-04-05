Трінчер пригадала неприємне прохання Слави Камінської: "Не очікувала від неї такого"

Слава звернулася до Анни за допомогою після того, як розкритикувала її пісню "Який ти козак".

Українська співачка Анна Трінчер прокоментувала скандал з екссолісткою гурту "НеАнгели" Славою Камінською.

Зокрема, за словами виконавиці, її дуже образило, коли колега за сценою висміяла їхню з Позитивом пісню "Який ти козак". Анну слова Слави зачепили, адже вона не очікувала такого почути.

"Ми зі Славою пересікалися неодноразово. У нас були дуже класні стосунки. Не те, щоб ми були подругами, але ми були класними колегами одна одній. Ця штука мене зачепила, тому що я не очікувала від неї такого", - розповіла артистка в інтерв'ю "Зірковому".

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Та більше Трінчер здивувала поведінка Камінської після скандалу. Співачка писала Анні в особисті повідомлення, аби та підтримала її нову пісню. Блогерка була неприємно здивована та навіть не знала, що відповісти колезі, яка спочатку критикує її творчість, а потім поводиться, ніби нічого не відбулося.

"Вона кидала мені після цього своє прохання поширити її пісню. Для мене це було дуже дивно. Вона так сказала: "Це був жарт. Давай все забудемо. Ось моя нова пісня. Підтримай мене". Я не змогла знайти відповідь на це питання і якось описати свої емоції, тому нічого не відповіла. Це було не трішки, а нічого собі так дивно", - поділилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, непорозуміння між Анною Трінчер та Славою Камінською виникли восени минулого року, після виходу пісні "Який ти козак" у дуеті з Позитивом. Виконавиця розкритикувала композицію колег та назвала це "кринжем". Позитив раніше відповів Славі на її критику.

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