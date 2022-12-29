Трінчер розповіла про складнощі під час знімань кліпу "Який ти козак" з Позитивом: "Зняли за одну ніч"

Артистка поділилася ексклюзивними подробицями.
Співачка Анна Трінчер розповіла, з якими труднощами довелося стикнутися під час знімань кліпу на їхню з Позитивом пісню "Який ти козак".
Виконавиця поділилася із сайтом ТСН.ua ексклюзивними подробицями про нову відеороботу.
Виявилося, що запальний кліп команда зняла усього за одну ніч, а складну хореографію Трінчер мала показати із болем у нозі, яку травмувала напередодні під час концерту.
"Знімання були дуже складні. Ми відзняли кліп у дуже холодному павільйоні усього за одну ніч. Та ще й з моєю напівзламаною ногою на каблуках і з танцями", - розповіла Анна.
Як поділилася співачка, цим кліпом вони із Позитивом хотіли підняти настрій українцям перед новорічними святами.
"Це вийшло феєрично, надзвичайно яскраво і просто танцювально. Ми вирішили підняти настрій усім перед новорічними святами. Щоб у колі сім‘ї, вдома, усі танцювали разом із нами", - сказала Трінчер.
Нагадаємо, що прем'єра пісні "Який ти козак" Анни Трінчер та Позитива відбулася 14 жовтня до Дня українського козацтва і День захисників та захисниць України.
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