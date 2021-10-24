Трінчер розповіла, як на п'ятий день з'їхалася з 33-річним бойфрендом-аб’юзером: "Мені було 18"

Обранець морально тиснув на співачку.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер поділилася про свої попередні аб'юзивні стосунки.

Так, знаменитість раніше розповідала, що жила з бойфрендом і щодня плакала. Тепер зірка поділилася, що це відбувалося, коли їй було 18 років. Обранцем Ані був чоловік на 15 років старший. Про це йдеться в інтерв'ю Маші Виноградовій.

"Чесно, я не знаю, як це коментувати. У мене зараз сльози. По-перше, ми люди взагалі різних світів. Я не знаю, що сталося в моїй дитячій незміцнілій психіці, але я на п'ятий день приїхала до нього жити. Єдине, що я пам'ятаю і що я досі лікую і сама з собою проговорюю ці моменти, що я стала терпилою. От мені щось не подобалося, а я не могла це висловити людині. Це було як страшний сон. Я постійно ходила і думала: "Бл**ь, як мене це за**ало, як мене бісить, як я ненавиджу", – поділилася співачка.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Артистка зазначила, що обранець її не бив, але морально знущався. Стосунки тривали недовго, але після них Аня пів року боялася чоловіків і тримала їх на дистанції. Зірка дала собі час морально зміцніти і почати стосунки саме тоді, коли буде готова.

"Я не хочу розкривати подробиць цих стосунків, вони викликають у мене неприємні асоціації. Зараз такого зі мною не станеться. Я настільки прошила себе морально за цей рік. Це був чудовий досвід для мене і я дуже вдячна, що він був в моєму житті. Тому що, якби не він - я б була такою ж наївною дурепою, якою я була", – додала вона.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

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