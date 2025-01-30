Трінчер у бікіні захопила звабливими танцями на Балі і розкрила, як у стосунках з брехнею боролася

Українська співачка Анна Трінчер зачарувала фанів новою чуттєвою піснею "Вином текла", прем'єра якої відбулася 30 січня.

Прощання з болем, звільнення від минулого і перехід до нових початків — саме ці теми пронизують нову пісню Анни Трінчер. Це не просто музика, а глибока емоційна трансформація, яка відображає її шлях через труднощі та внутрішню боротьбу. Саме в цей момент, коли з'являється відчуття легкості та свободи, Анна ділиться з нами своїм найглибшим досвідом.

З нагоди прем'єри пісні і кліпу співачка ексклюзивно для ТСН.ua розповіла, як ці трансформації вплинули на її особисте життя та творчість. Зокрема, як пісня "Вином текла" стала відображенням важливості прийняття себе і залишення в минулому того, що більше не має сили в житті. Крім того, зірка розкрила секрети знімань кліпу та поділилася ексклюзивними фото.

Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Анно, ваша нова пісня "Вином текла" присвячена почуттям, прощанню з болем і розкриває відчуття свободи. Ви неодноразово казали, що за період шлюбу пройшли чимало складних випробувань. Чи можна вважати цю пісню результатом ваших трансформацій? Чи вдалося відпустити біль з минулого?

Ця пісня дійсно є відображенням мого внутрішнього шляху, зокрема не тільки під час шлюбу. Вона про трансформації, які відбулися в мені під час переживання складного періоду. Цей процес для мене почався з визнання правди – перед собою, перед своїми емоціями та досвідом. Зрозуміти, що немає правильного або неправильного способу відчувати, і дозволити собі пройти через кожен етап: гнів, розпач, сум і, зрештою, спокій.

Ключовим для мене стало прийняття. Прийняття того, що біль – це частина мого минулого, але він не визначає моє майбутнє. Саме ця ідея і стала основою пісні. Відпустити минуле допомогло переосмислення того, як я дивлюся на світ, на людей і на себе. Це не означає, що ти забуваєш, але припиняєш тягнути цей тягар із собою. У пісні відчуття свободи й легкості символізують саме це – зміну, яка стала результатом внутрішньої роботи.

Також у рядках пісні зустрічається згадка про "брехню". Чи зустрічалася вона під час колишніх стосунків чи у шлюбі? Якщо так, то у чому проявлялася: можливо, вам зраджували?

У пісні слово "брехня" – це не лише про стосунки з іншою людиною, але і про брехню перед собою, коли не визнаємо власних почуттів або тримаємося за те, що більше не робить нас щасливими. Для мене важливо було передати, як ми самі часом ховаємося від правди, що вже давно назріла. Особисто я стикалася з різними проявами цього, але зосереджуюся зараз на власних висновках і подальшому русі вперед.

Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Ваш кліп знятий на узбережжі. Це було під час відпочинку на Балі, чи не так? Наскільки дорого українським артистам зараз знімати кліпи, а особливо за межами України?

Так, кліп дійсно знімався на Балі, і хоча це було під час моєї відпустки, я як артист завжди знаходжу спосіб поєднати відпочинок із творчістю. Для мене це природно – надихатися місцем і тут же реалізовувати ідеї, які виникають.

Знімати за кордоном завжди є викликом, особливо якщо врахувати всі деталі: від логістики й пошуку команди до вибору ідеальних локацій, які підходять для концепції кліпу. Вартість таких проєктів може варіюватися, залежно від масштабу задуму.

Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Анно, насамкінець хочеться попросити у вас поради для дівчат, яким розбили серце та які опинилися у складному періоді. Що їм може допомогти відпустити минуле та врешті "змити з себе біль"?

Насамперед дозвольте собі прожити цей біль, адже пригнічуючи емоції, ви лише продовжуєте їхній вплив на себе. Дайте собі час і простір плакати, злитися, сумувати – це нормально, це частина зцілення. Але важливо не застрягати в цьому стані надовго.

Наступний крок – звернути увагу на себе. Спрямуйте свою енергію на саморозвиток: спробуйте те, про що давно мріяли, займіться творчістю, спортом, медитацією або подорожами. Важливо знайти те, що приносить вам радість і наповнює життям.

Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Ще одна важлива порада – оточіть себе людьми, які підтримують і надихають. Розмовляйте з близькими, друзями чи навіть зверніться до психолога – це не слабкість, а турбота про себе.

І, найголовніше, пам’ятайте, що жоден складний період не триває вічно. Дайте собі час, але тримайте у фокусі думку, що щастя попереду. Ви заслуговуєте на любов і гармонію, і вони обов’язково прийдуть, коли ви будете до цього готові. Ваш біль може стати початком чогось нового – сильнішої, кращої версії вас самих.

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