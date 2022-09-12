Трінчер, Wellboy, MOЗGI: зірки попрацювали провідниками, аби допомогти ЗСУ

Українські зірки долучилися до благодійної ініціативи, аби відволікти дітлахів від війни та допомогти українським захисникам.

Українські зірки на один день стали провідниками дитячої залізниці Києва.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Анна Трінчер, Антон Вельбой та учасники гурту MOЗGI змінили свою професію. Загалом, знаменитості працювали провідниками дитячої залізниці.

Така ініціатива артистів допоможе відволікти дітей від сумних реалій війни. Та не лише це. Музиканти допоможуть зібрати гроші для допомоги українським захисникам, адже всі кошти від продажу квитків підуть на ЗСУ.

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"Я не працював ніколи, але я фанатів від Сердючки із її монологами провідниці, тому мрії здійснюються. З такими пасажирами можна доїхати хоч до Криму", - поділився Wellboy.

За пів години стандартного маршруту дитячого потягу у вагоні артисти влаштували справжню дискотеку - співали, танцювали та ще й паралельно знімають кліп до пісні "Амбасадор Дитинства". Загалом, і артисти зробили добру справу, і діти залишилися в захваті.

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