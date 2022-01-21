Трінчер залізла у ванну з величезним пітоном, а її наречений напився води з унітазу

Закохані вигадали одне для одного дивакуватий челендж.
Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер разом з нареченим Олександром Волошиним не припиняють дивувати своїх прихильників вчинками.
Цього разу невгамовна парочка вигадала собі челендж і дає одне одному дивакуваті завдання. За умовами "змагань" закохані при вигадуванні завдання одне для одного мали забути про те, що вони майбутні чоловік і дружина, та бути суворими й навіть жорсткими.
Про одне з таких Трінчер розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. Першим завданням для Анни стало прийняти ванну… з двометровими пітонами. При тому, що співачка боїться змій.
Своїми переживаннями та самим процесом виконання Трінчер поділилася в сторіз, додавши лаконічний, але промовистий коментар: "Просто пережити це, як страшний сон!". І знаменитість з цим завданням впоралася.
Своєю чергою, Олександр Волошин випив води просто з унітазу. А Трінчер дала йому завдання підпалити себе.
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