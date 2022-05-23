Трирічний Леон з Ірпеня замилував юзерів, переспівавши Stefania – відео

Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", переспівав Stefania.
Хлопчик разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який тріумфально переміг на "Євробаченні-2022".
Відповідним відео поділився батько братиків на своїй сторінці в Instagram. У ролику хлопчики постали у вишиванках. А маленька зірка Мережі одягнув також панамку та взяв до рук укулеле.
Це відео фоловери переглянули понад 117 тисяч разів. У коментарях юзери висловили захоплення співом Лео та Елвіна.
- Маленькі козачки, наша гордість
- Які сонечки! Молодці
- Боже які ж вони гарнюні! 38 раз передивилась
- У вас неймовірні діти
- Ой, які молодчинки!!! Браво!!!
Нагадаємо, не так давно Леон заспівав разом із гуртом "Океан Ельзи" у київському метро. Він допоміг виконати пісню "Не твоя війна".
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