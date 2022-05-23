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Трирічний Леон з Ірпеня замилував юзерів, переспівавши Stefania – відео

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Трирічний Леон з Ірпеня замилував юзерів, переспівавши Stefania – відео

Леон / Фото: instagram.com/bushasasha

Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", переспівав Stefania.

Хлопчик разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який тріумфально переміг на "Євробаченні-2022".

Відповідним відео поділився батько братиків на своїй сторінці в Instagram. У ролику хлопчики постали у вишиванках. А маленька зірка Мережі одягнув також панамку та взяв до рук укулеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Busha Sasha (@bushasasha)

Це відео фоловери переглянули понад 117 тисяч разів. У коментарях юзери висловили захоплення співом Лео та Елвіна.

  • Маленькі козачки, наша гордість
  • Які сонечки! Молодці
  • Боже які ж вони гарнюні! 38 раз передивилась
  • У вас неймовірні діти
  • Ой, які молодчинки!!! Браво!!!

Нагадаємо, не так давно Леон заспівав разом із гуртом "Океан Ельзи" у київському метро. Він допоміг виконати пісню "Не твоя війна".

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