Трирічний Леон з Ірпеня замилував юзерів, переспівавши Stefania – відео

Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", переспівав Stefania.

Хлопчик разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який тріумфально переміг на "Євробаченні-2022".

Відповідним відео поділився батько братиків на своїй сторінці в Instagram. У ролику хлопчики постали у вишиванках. А маленька зірка Мережі одягнув також панамку та взяв до рук укулеле.

Це відео фоловери переглянули понад 117 тисяч разів. У коментарях юзери висловили захоплення співом Лео та Елвіна.

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Нагадаємо, не так давно Леон заспівав разом із гуртом "Океан Ельзи" у київському метро. Він допоміг виконати пісню "Не твоя війна".

Як українці реагували на перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

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