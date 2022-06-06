Трирічний Леон з Ірпеня зворушив до сліз, переспівавши хіт Кузьми Скрябіна

Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", потішив прихильників новою піснею.

Зірка Мережі переспівав хіт легендарного Кузьми Скрябіна. На відео, яке розмістив його тато у своєму Instagram, вони босоніж гуляють вулицею. Під час прогулянки хлопчик виконав "Сам собі країна".

Після цього Лео підтискає ноги зі словами: "Ай, камінці", – а тато бере його на руки.

У коментарях тато Леона також залишив цитату Кузьми: "Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми".

У відповідь фоловери поділилися своїми емоціями в коментарях. Користувачі зізналися, що Леон викликав у них усмішку та навіть сльози.

Дуже гарно! Такий молодець! Гарну основу ви вкладаєте у вихованні дітей

Надзвичайно талановитий хлопчик! Коли дивишся відео, то одразу з'являється усмішка

Просто бракує слів… і сльози на очах... Це все від емоцій! Дякую вам за правильне виховання дітей!

Супер Лео. Кузьма б дуже пишався

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв нове кумедне відео. Артист, який днями спародіював експрезидента-втікача Януковича, тепер висміяв видачу повісток у Російській Федерації.

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