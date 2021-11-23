Трішки п'яненька дружина Гордона у компанії відомого лікаря обурила фанів

Знаменитості гарно відсвяткували день народження друга.

Дружина ведучого та журналіста Дмитра Гордона Олеся Бацман днями разом з чоловіком була запрошена на важливу подію.

Знамените подружжя відвідало день народження колеги та друга Савіка Шустера. Як минув цей день Олеся частково показала у себе в Instagram. Бацман розмістила кадр, на якому показала, хто ще з відомих людей був запрошений.

Тож, привітати Шустера з 69-річчям прийшли лікар-педіатр Євген Комаровський, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр Володимир Гройсман, а також генпродюсер програми Шустера Павло Єлізаров. Можна припустити, що вечірка відбулася у середньовічному стилі, оскільки на знімку усі позують з мечами та щитами.

instagram.com/alesiabatsman

А, Бацман, схоже, особливо потоваришувала з лікарем Комаровським. У фотоблогу вона розмістила кадри з ним, де вони влаштували своє застілля. На знімку стоїть багато чарок з настоянкою. "Лікар вже готовий, я ще тримаюся", - підписала фото Бацман, де вони з Комаровським зображені усміхнені та з блискучими очима.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Своєю чергою, шанувальники були дещо обурені побаченим: "багатувато", "цей пост поставив хрест на всі агітаційні лекції Комаровського. Народу закони, а собі все можна", "корона не пройде", "оце так у вас вакцинація", "доку, здається, більше не наливати", "а Гордон як на це дивиться?".

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