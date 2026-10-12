Анатолій Кашпіровський / © Facebook

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Тіло радянського психотерапевта й шарлатана Анатолія Кашпіровського перевозять із Москви до України, де його планують поховати у Вінниці. Водночас родичі не виконали останню волю гіпнотизера.

Шарлатана, який останні десятиліття життя провів у Росії, планують поховати на українському цвинтарі поруч із батьками та донькою. Після прощання у державі-терористці тіло Кашпіровського перевезли до ритуального бюро в Підмосков’ї та підготували до транспортування. Як пишуть пропагандисти, покійника везуть через Європу в мікроавтобусі з табличкою «Груз 200».

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Мікроавтобус, який нібито перевозить тіло Анатолія Кашпіровського / © російські ЗМІ

Раніше племінник психотерапевта Юрій Мамаєв у коментарі росЗМІ повідомляв, що труна перебувала в Стамбулі, звідки мала вирушити до Варшави. Далі тіло планували доправити залізницею до Києва, а звідти — до Вінниці. Водночас родичі не розголошують точного місця поховання та не повідомляють, чи відбудеться публічна церемонія.

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За словами Мамаєва, одіозний Кашпіровський за життя просив кремувати його тіло. Ба більше, він нібито заповідав синові Сергію після смерті бути похованим одразу в Україні та в Росії, розділивши його прах на дві частини. Проте останньої волі родичі зрадника не дотрималися. Подейкують, що вони відмовилися від кремації та повністю захоронять тіло лише в українській землі.

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

До слова, Вінницю для останнього спочинку шарлатана Кашпіровського обрали через його родинні зв’язки з містом. На Центральному міському кладовищі поховані його батьки — Михайло та Ядвіга — і донька Олена, яка померла у віці 50 років.

Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня у віці 87 років через смертельний діагноз. Він народився у селі на Хмельниччині, закінчив Вінницький медичний інститут і тривалий час працював у місті. Широку популярність здобув наприкінці 1980-х завдяки сумнівним «сеансам здоров’я», під час яких заявляв про «магічну» здатність впливати на самопочуття людей на відстані. Згодом переїхав до Росії, громадянство якої отримав у 1990-х роках. Проте свій вік усе ж доживав між двома країнами — США та РФ.

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