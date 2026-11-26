EL Кравчук та Євген Рибчинський / © Колаж ТСН.ua

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Український співак EL Кравчук розкрив власну версію багаторічного конфлікту з колишнім продюсером Євгеном Рибчинським та пояснив, чому свого часу припинилася їхня співпраця.

В інтерв'ю для проєкту «Наодинці з Гламуром» Кравчук пригадав, що між ним і продюсером виникли серйозні непорозуміння. Водночас співак не погоджується з усіма версіями цієї історії, які раніше озвучував Рибчинський. За словами артиста, головна причина конфлікту полягала не в грошах чи бізнесі. Він пов'язує розрив із особистими обставинами та ревнощами. Зокрема, співак згадав, що дружина продюсера на той час почала співати.

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«Моя версія така, що просто прийшов час, коли ми повинні були йти кожен своїм шляхом. Його дружина почала співати в той момент. І він зосередився на ній. У нас тут дуже гарні відносини були. І саме ревнощі, я вважаю, це головне, що було причиною всіх цих конфліктів», — розповів EL Кравчук Анні Севастьяновій.

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Євген Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Також артист прокоментував судову суперечку, яка виникла між ним і колишнім продюсером. За його словами, вона стосувалася авторських прав на спільно створені роботи, а не фінансових претензій.

«Тому що суд, який був між нами, він був про авторські права. Про те, що ми написали, те, що ми зробили. Не про гроші», — наголосив співак.

Водночас нині, за словами Кравчука, їхні стосунки з Рибчинським значно покращилися. Артист не виключає, що за більш зрілого підходу до ситуації в минулому їм вдалося б уникнути частини непорозумінь.

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук неочікувано відверто висловився про дітей, усиновлення та батьківство.

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