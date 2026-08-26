"Це для мене велика честь": відома голлівудська акторка побувала на весіллі українського військового

Кетрін Винник / © Associated Press

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Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник побувала на весіллі українського військового Дмитра та поділилася щемливими кадрами з особливого свята.

Зірка серіалу «Вікінги» стала частиною важливої події зовсім несподівано. Винник розповіла, що випадково познайомилася із захисником. Згодом акторка отримала запрошення на його весілля. Дмитро нині служить на одному з найгарячіших напрямків фронту. Попри війну, він знайшов можливість одружитися з коханою. На святкуванні поруч із молодятами були їхні рідні та друзі, а також побратими військового.

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«Це для мене велика честь — бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання», — поділилася Кетрін Винник.

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Кетрін Винник на весіллі українського військового / © instagram.com/katherynwinnick

Особливої атмосфери події додав український колорит. Молодята та гості обрали для святкування вишиванки, а музичним супроводом стали українські композиції. Серед запрошених також були військовослужбовці, які нещодавно повернулися з російського полону. Для акторки ця зустріч стала ще одним особистим нагадуванням про силу українців, які навіть у найскладніших обставинах продовжують жити, кохати та створювати родини.

Кетрін Винник на весіллі українського військового / © instagram.com/katherynwinnick

Кетрін Винник неодноразово приїжджала до України та відкрито підтримувала українців під час повномасштабної війни. Вона також відвідувала Ірпінь, де побачила наслідки російської агресії.

Нагадаємо, нещодавно Кетрін Винник показалась у центрі Києва та зробила важливу заяву.

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