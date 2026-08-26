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"Це для мене велика честь": відома голлівудська акторка побувала на весіллі українського військового
Кетрін Винник зворушилася на весіллі українського воїна
Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник побувала на весіллі українського військового Дмитра та поділилася щемливими кадрами з особливого свята.
Зірка серіалу «Вікінги» стала частиною важливої події зовсім несподівано. Винник розповіла, що випадково познайомилася із захисником. Згодом акторка отримала запрошення на його весілля. Дмитро нині служить на одному з найгарячіших напрямків фронту. Попри війну, він знайшов можливість одружитися з коханою. На святкуванні поруч із молодятами були їхні рідні та друзі, а також побратими військового.
«Це для мене велика честь — бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання», — поділилася Кетрін Винник.
Особливої атмосфери події додав український колорит. Молодята та гості обрали для святкування вишиванки, а музичним супроводом стали українські композиції. Серед запрошених також були військовослужбовці, які нещодавно повернулися з російського полону. Для акторки ця зустріч стала ще одним особистим нагадуванням про силу українців, які навіть у найскладніших обставинах продовжують жити, кохати та створювати родини.
Кетрін Винник неодноразово приїжджала до України та відкрито підтримувала українців під час повномасштабної війни. Вона також відвідувала Ірпінь, де побачила наслідки російської агресії.
Нагадаємо, нещодавно Кетрін Винник показалась у центрі Києва та зробила важливу заяву.