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- Гламур
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"Це дуже красиве кохання": MELOVIN заговорив про особливі стосунки з LAMA
Співак назвав їхній зв'язок особливим і розповів, яке несподіване пояснення почув під час езотеричної практики.
Український співак MELOVIN розповів про особливий зв’язок зі співачкою LAMA та пояснив, чому їхні стосунки називають незвичайними.
Артист зізнався, що між ним і Наталією Дзеньків є сильне взаємне тяжіння. Водночас він наголосив, що їхній зв’язок не має нічого спільного з вульгарністю чи романтичними стосунками у звичному розумінні. Про це він розповів журналістці Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром».
MELOVIN описав його як особливу емоційну та музичну близькість. За словами виконавця, вони добре відчувають одне одного та нерідко надихаються спільним спілкуванням. Ба більше, співак пригадав незвичайний досвід, який, на його думку, допоміг пояснити їхнє тяжіння. Саме з цим він пов’язує і появу їхнього спільного дуету.
«Мене називають із LAMA якось так — тантричний роман. Зрозуміло, що ми одне одного любимо. Це таке дуже красиве кохання — тантричне, мелодійне, музичне. Без жодної пошлості й усього такого. Але нас щось збуджує дуже часто в якісь моменти. Ми ловимо погляди одне одного. За руки беремося і пишемо ще хіт. Щось відбувається прикольне.», — поділився MELOVIN.
Співак також розповів, що під час однієї з практик почув пояснення їхнього особливого зв’язку. За його словами, ведуча практики Наталя припустила, що в минулому житті вони зі співачкою могли бути парою. MELOVIN зізнався, що часом сумує за колегою та сам ініціює зустрічі.
«І взагалі, коли були на розстановці з Наталею, вона мене туди завела, то показали, що ми в минулому житті були парою. Саме тому нас так сильно тягне одне до одного», — розповів артист.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ
Нагадаємо, нещодавно MELOVIN приголомшив своїми гонорарами за корпоративи та здивував новим багатотисячним заробітком.