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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

"Це моє приховане": Могилевська на "Голосі країни" зробила неочікуване зізнання після виступу учасниці

Зірка роками не проявлала цей прихований талант.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © 1+1

Співачка Оксана Підопригора з Харкова влаштувала на сцені «Голосу країни-14» незвичний музичний експеримент.

У напівтьмяному освітленні вона виконала культову композицію Can’t Help Falling in Love, надавши їй несподіваного звучання. Тембр учасниці настільки спантеличив тренерів, що вони не могли визначити, хто співає — чоловік чи дівчина.

Наприкінці виступу до Оксани розвернулися MONATIK і Наталія Могилевська, а всі четверо наставників були вражені, коли побачили перед собою жінку з таким низьким голосом.

Як з’ясувалося, Оксана — колишня вокалістка популярного гурту «Жадан і Собаки». Також вона співає в церковному хорі, який відвідує Сергій Жадан. MONATIK одразу засипав учасницю компліментами, відзначивши її оригінальність і «смачний» спів. Своєю чергою Тіна Кароль звернула увагу на те, що Оксана використовує альт — найнижчий жіночий голос.

Сама учасниця зізналася, що через незвичний тембр не раз стикалася з критикою. Її навіть запитували, чи не змінювала вона гендер. Однак тренери побачили в особливому звучанні не недолік, а сильну сторону співачки, яку варто розвивати.

Оксана Підопригора / © 1+1

Оксана Підопригора / © 1+1

Найактивніше запрошувати Оксану до своєї команди взялася Могилевська. Вона розповіла, що й сама має незвичні альтові ноти, тому добре розуміє виконавицю. Щоб продемонструвати це, артистка навіть заспівала з учасницею в дуеті.

«У мене теж є альтові ноти. Якщо ти підеш до моєї команди, то за 30 років у мене стільки було ідей, як це можна розкривати. Така сила землі в тому голосі — дуже красиво! Щойно я зрозуміла, що співає жінка — я повернулася. Я так тебе розумію. Це моє приховане, я живу подвійним життям. Бо десь у мене в глибині живе альтова красива метасопранова дівчина», — заявила зі сцени Могилевська.

Оксана Підопригора й Наталія Могилевська / © 1+1

Оксана Підопригора й Наталія Могилевська / © 1+1

Зрештою Наталія Могилевська переконала Оксану піти до неї в команду. Наставниця одразу вручила новій підопічній символічну прикрасу у формі сонця, яку має вся її команда.

Цікаво, що раніше таку саму прикрасу отримала 19-річна Кіра Лескова з команди MONATIK. Тоді Могилевська пояснила свій неочікуваний, але продуманий жест.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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