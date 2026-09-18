"Це не я вирішила": Кадочникова після двох абортів чесно зізналася, чи шкодує про відсутність дітей

Лариса Кадочникова / © facebook.com/LarysaKadochnikovA

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Українська акторка Лариса Кадочникова, яка нещодавно стала вдовою, відверто висловилася про аборти і відсутність у неї дітей зараз.

Так, у доволі ранньому віці акторка двічі була вагітною й двічі позбувалася дітей. Трапилося це під час навчання в університеті, коли 18-річна майбутня зірка закрутила роман з на той момент художником Іллею Глазуновим. Він був на вісім років старше і одруженим. З обома жінками поводився доволі жорстко.

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З роками з’ясувалося, що саме він і наполягав на перериваннях вагітностей разом із мамою Кадочникової. А юна артистка просто підкорялася рішенням близьких і була переконана, що має здобути освіту без материнства.

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«Це не я вирішила, а вони — мама та Ілля. Я підкорилася їм. Річ у тім, що я дуже важко це переживала. До того ж це було наприкінці інституту, і треба було його закінчити. Мама говорила: „І що ти будеш робити? Як ти будеш навчатися з дитиною?“. Зараз усе було б нормально. А тоді це було питання», — шокувала Лариса в інтерв’ю YouTube-канала «Теща Гордона».

Лариса Кадочникова — архівне фото / © facebook.com/LarysaKadochnikovA

Зрештою, роман закінчився трагічно. Кадочникова після втрати дітей і трьох років стосунків покинула Глазунова, а його законна дружина наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна під час однієї з його виставок. Раніше акторка зізнавалася, що вони були знайомі одна з одною.

Озираючись назад, акторка говорить, що повністю приймає свій шлях і не шкодує про аборти. Зараз Лариса тішиться за інших мам-акторок і насолоджується тим, що має сама.

«Мені важко це згадувати, але я не шкодую. Так, прикро, коли бачу акторок із чудовими дітьми. Я лише радію, думаю: як же добре, що вони народили. Ну що ж, так склалася доля», — додала зірка.

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Нагадаємо, нещодавно акторка Лариса Руснак зі сльозами повідомила про горе в родині. У неї померла мама.

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